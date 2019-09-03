Путин велел обеспечить сотрудников скорой помощи жильём

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить сотрудников скорой помощи и медработников первичного звена служебной жилплощадью.

Отмечается, что служебное жильё может перейти в собственность медработника, если тот проработает не менее чем на одной ставке в течение десяти лет, передаёт «Московский комсомолец». Президент также поручил предоставить участки для строительства, служебное жилье и кредиты по льготным ставкам работникам здравоохранения.

Отмечается, что детям медработников должны предоставляться места в школах и детских садах в первоочередном порядке.