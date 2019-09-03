Российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что советский режим отрицательно повлиял на людей, сделав их «своего рода уродами». По его словам, всему виной главная идея СССР.

«Вот этот "советский человек" был все-таки своего рода урод», - сказал журналист. Он объяснил, что люди не могут жить без веры, и советские власти дали гражданам веру в светлое будущее. Это сподвигло людей к достижениям в науке и строительстве, передаёт МК. Однако со временем стало понятно, что такая вера ложь, а потому люди стали «скептиками, циниками». Познер отметил, сто во времена СССР люди думали одно, а говорили другое.