Владимир Ефимов сравнил расходы москвичей на развлечения с расходами жителей Парижа и Токио

«За последние четыре года москвичи увеличили расходы на досуг и отдых на 10,7%», - сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов, ссылаясь на данные международной группы Euromonitor.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям отметил, что динамика расходов москвичей на развлечения сопоставима с аналогичными расходами парижан и жителей Токио. При этом, если рассматривать общие расходы на жизнь, то затраты москвичей в структуре общих расходов домохозяйств на походы в театр, кино и рестораны меньше. По словам вице-мэра, доля на досуг у московских жителей в среднем составляет 6,5% от расходов, тогда как у жителей Токио, Парижа, Берлина, Нью-Йорка – примерно 8-9% от общих расходов.

«Москва по уровню потребительских расходов находится в середине списка крупнейших мегаполисов мира, включая Пекин, Дели, Токио, Париж, Берлин, Стамбул, Лондон, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк», - отметил Владимир Ефимов.

При том, по данным Euromonitor, среди десятка крупнейших столиц мира доля расходов на транспорт и жилье в общей структуре потребительских расходов населения Москвы является самой низкой. Как сообщил министр Правительства Москвы Денис Тихонов, расходы на транспорт в Москве в 2018 году составили 7,8% от общего объема потребительских Самым дорогим является транспорт в столицах Индии и Бразилии – там на него жители тратят до 17% своих расходов.

На жилье (включая коммунальные услуги и арендные платежи) у москвичей уходит 18% потребительских расходов», - рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы.

По словам Дениса Тихонова, в Лондоне расходы на жилье составляют 38%. Это вдвое больше, чем в Москве. В Париже, Дели и Пекине на эту статью расходов у горожан уходит почти 30%.