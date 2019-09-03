Встреча Владимира Колокольцева и Давора Божиновича состоялась в столице

В Москве состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и заместителя Председателя Правительства, Министра внутренних дел Республики Хорватия Давора Божиновича.

Владимир Колокольцев рассказал, что взаимодействие между правоохранительными органами двух стран должно укрепляться, в том числе – в рамках выполнения Протокола о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Хорватия на 2018-2020 годы, сообщает сайт МВД.РФ.

Также Глава российского ведомства акцентировал внимание на необходимости дальнейшего наращивания согласованных усилий в рамках ООН и других международных организаций.