Хватает только на питание и коммуналку, но бюджетники богатеют

Известно, что богатые люди большую часть своих денег тратят на недвижимость и предметы роскоши и антиквариата, средние – на путешествия и образование, ну, а бедные – на еду и оплату ЖКХ.

Росстат опубликовал новые цифры объема платных услуг в Волгоградской области за первую половину 2019 года, выделив пять основных – они занимают 80,4% от всех. Это услуги ЖКХ – 30,5%, транспортные услуги – 14,7%, телекоммуникационные – 14,7%, бытовые услуги – 13,1% и услуги системы образования – 7,4%.

Треть, составившая плату за ЖКХ, - это сумма порядка 26,3 миллиарда рублей. Столько волгоградцы отдали за полгода коммунальным компаниям. Напомним, что в нашем городе услуги ЖКХ оказывают преимущественно концессии с частно-государственным партнёрством.

Впрочем, статистика – не арифметика, и по её законам дважды два вовсе не означает четыре. Так же Росстат опубликовал данные о размере средней заработной платы у работников бюджетной сферы Волгоградской области.

Накануне выборов работник каждой из отраслей может сравнить её со своей.

По цифрам Росстата воспитатель в волгоградском детском саду получает среднюю зарплату в 27 943 рублей. Средняя зарплата учителей школ - 32 582 рублей. Особенно порадовало статистическое управление преподавателей вузов, у них в среднем получилось по 60 856 рублей в месяц. Чуть от них отстали волгоградские врачи - 56 761 рубль. Младший персонал - медсестер и фельдшеров осчастливили зарплатой по 28 637 рублей за месяц. Библиотекарям, артистам и другим работникам культуры положили по 28 893 рубля.

Уравнение, где X – неизвестный, который вытянул вашу зарплату на этот уровень, решайте сами.