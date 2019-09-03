Ровесница Волгограда «Триодь постная» переведена в цифру

Оцифрована самая старинная книга, хранящаяся в фонде Волгоградской областной универсальной научной библиотеки имени Горького в Секторе редких и ценных изданий – «Триодь постная» (1589). Книга, приобретенная в 1998 году в городе Волжском, является ровесницей Царицына, и в этом году ей также исполняется 430 лет.

- Этот уникальный экземпляр является творением блестящего мастера орнаментального рисунка Андроника Тимофеева Невежи, - рассказала зав. сектором мобильного обслуживания библиотеки Светлана Солодкова.- Ученик и наследник Ивана Фёдорова возобновил книгопечатание в Москве после двадцатилетнего перерыва. В 1587 году он приступил к устройству государственной типографии, в которой первой была напечатана «Триодь постная», на её создание потрачено около двух лет. «Триодь постная» (1589) является собственно «первопечатной» - означает, что в печатном виде на Руси она появилась впервые, до этого были только рукописные.

Орнамент книги, по всей видимости, был вырезан самим Андроником Невежей. Заставки Триоди заслуживают названия уникальных. Многие из них в дальнейшем не повторяются или изредка появляются в измененном виде или грубых подражаниях. Подобных по рисунку заставок не резал никто ни до, ни после Андроника Невежи. Неповторимы инициалы. Например, инициал «Т» изображен в виде дерева как бы с отрубленными ветвями на стволе и с кроной, завершающей очертание буквицы. Орнаментальная традиция книг Невежи опирается на каноны московской рукописной книги первой половины XVI века. «Триодь постная» 1589 года – незаурядное явление искусства книгопечатания XVI века, да и последующих столетий.

Триодь – богослужебная книга православной церкви, содержащая трехпесенные каноны. Книга включает молитвословия на дни Великого поста с приготовительными седмицами к нему и Страстной седмицы, начиная с Недели о мытаре и фарисее и до Великой субботы включительно.

Ссылаясь на издание Евгения Львовича Немировского, можно сказать, что на сегодняшний день известно о 81 экземпляре и фрагменте книги.