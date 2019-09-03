Радиостанция «Челябинское эхо» завершает прием заявок на соискание бизнес-премии

Заканчивается прием заявок на соискание бизнес-премии «Сделано в Челябинске». До окончания срока подачи заявок осталось несколько дней. За минувший месяц поучаствовать в проекте пожелали свыше 30 челябинских предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в самых разных отраслях: легкая и пищевая промышленность, приборостроение и металлообработка, информационные технологии, производители отопительного оборудования, наградной продукции и мебели, юридические компании и автосервисы.

Приниматься заявки будут до 5 сентября включительно. После этого «Челябинское эхо» вместе с экспертами премии отберет десять компаний-финалистов. Их руководители получат возможность рассказать о своем деле в больших интервью в прямом эфире на радио и телевидении. В ноябре экспертный совет премии выберет победителей, которые разделят призовой фонд - рекламное сопровождение бизнеса на 1 000 000 рублей. Церемония награждения победителей состоится в декабре. В 2019 году мультимедийному проекту исполняется пять лет. За эти годы в нем поучаствовали 70 компаний, из которых 10 стали победителями. Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» -это шанс повысить узнаваемость вашего дела, привлечь новых клиентов и партнеров, заявить о себе на весь город. «Челябинское эхо» стремится поддержать местных производителей и знает, как это делать. Премия проводится при поддержке Администрации города Челябинска и «Территории бизнеса».