В Челябинске состоится финал конкурса красоты «Рожденная побеждать!»

Финальное шоу конкурса красоты для девушек в инвалидных колясках пройдет 15 сентября 2019 года в 18-00 часов в отеле Малахит в зале «Изумрудный». «Рожденная побеждать!» - это масштабный и не имеющий аналогов социальный проект.

Это ежегодный благотворительный межрегиональный конкурс красоты, женственности и таланта для девушек с ограниченными физическими возможностями по здоровью. Кроме того, это женский клуб, для участниц которого регулярно проводятся мастер-классы, занятия от ведущих профессионалов индустрии красоты и здоровья, фитнес-реабилитация с диагностикой спортивного врача.

Как событие федерального масштаба и в качестве Всероссийского конкурс красоты проходит в Челябинске уже на протяжении 3 лет. Два года подряд на Южный Урал приезжали девушки из разных городов страны: Москвы, Самары, Тольятти, Ростова, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и многих других.

А в 2019 году конкурс впервые вышел на международный уровень, и на финале наряду с россиянками на сцене выступят конкурсантки из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины и Армении.

Участницы из разных регионов и стран съезжаются в Челябинск 9 сентября, и по традиции проекта им предстоит совместная интенсивная подготовка к финалу конкурса, к которому их будут готовить стилисты, визажисты, режиссеры, постановщики танцев и дефиле в отеле «Park City».

Жюри конкурса красоты, ждет насыщенная концертная программа с участием лучших ведущих, артистов и коллективов региона. Кроме того, все конкурсантки представят им свои видеовизитки, где расскажут о себе, творческие номера в разных жанрах и удивят зрителей общим танцем и красочным дефиле на колясках.

Помимо призов и подарков каждая участница получает свой титул и признание, - и в этом уникальность конкурса красоты «Рожденная побеждать!».

Он становится визитной карточкой региона и формирует положительный имидж Челябинска.

Дополнительную информацию о проекте можно узнать в группе социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/r.p174 и на сайте проекта: http://рожденнаяпобеждать.рф