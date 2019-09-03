На «Первоклассной линейке» дети поклялись получать хорошие оценки

В День знаний, 1 сентября, при информационной поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс» состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса талантливой молодежи «Артишок-2019».

Финальное мероприятие прошло в челябинском парке имени Гагарина. Несмотря на пасмурную погоду и моросящий дождь, гости праздника начали собираться задолго до объявленного начала. Открыла финальный концерт «Первоклассная линейка». В этот особенный день главные герои, конечно, первоклассники. Нарядные, в белых рубашках и бантиках, вышли они на сцену, чтобы дать клятву первоклассника и принять поздравления. Малыши торжественно пообещали получать хорошие оценки, быть послушными и прилежными, чтобы стать гордостью родителей и учителей.

Гостей и участников фестиваля приветствовала исполняющий обязанности первого заместителя министра образования Елена Коузова. «Дорогие первоклассники, поздравляю вас с первым учебным годом! Пусть он будет для всех интересным и плодотворным, принесет радость открытий и новых достижений!» – пожелала Елена Александровна.

С Днем знаний гостей праздника поздравил председатель Челябинского отделения Российского детского фонда Вячеслав Скворцов: «Сегодня на всех площадках Челябинска проходят праздники и концерты с участием юных дарований. Мы стараемся сделать так, чтобы у детей была возможность проявить себя, показать свои способности и таланты, тем более, что для этого у нас в регионе есть все условия. Знаю, что нет ни одного ребенка, который не обладал бы каким-либо талантом. Уверен, что из нынешних первоклассников вырастут замечательные люди, достойные граждане нашей страны!»

Малышей, впервые севших за парты, напутствовала председатель «Совета родителей Челябинской» области, директор «Центра культурно-информационной деятельности» Елена Сыркина: «Дорогие ребята! Пусть учеба доставляет вам радость. Любите ваших первых учителей! Вдохновения вам, старания и успехов в учебе!»

По традиции, ансамбль «МИРЕДО» исполнил гимн фестиваля «Артишок», а юная челябинская звездочка Диана Борисова неповторимо спела песню «Первоклашки».

Команда черлидинга «Рефлекшен» провела со зрителями массовую зарядку. Появление на сцене спортсменок вызвало бурю восторга среди поклонников. Фитнес-разминка понравились всем участникам акции.

Тринадцатый по счету фестиваль «Артишок» собрал более 250 юных артистов из разных городов Челябинской области, в числе лауреатов, принявших участие в финальном концерте.

В этот же день прошло награждение победителей открытого конкурса рисунков «Артишок-2019».

В числе призеров конкурса рисунков:

3 – 7 лет

I место - Мандрикова Анастасия

8 – 11 лет

I место - Ужегов Владислав

12-14 лет

I место - Мартенс Арина

Приз зрительских симпатий завоевала Полина Воронкова.

Оживленно было на площадке научных экспериментов. Химическая лаборатория расположилась под открытым небом. В восторге от научных опытов были не только малыши, но и их родители. Не пустовали творческие и игровые площадки. Дети старалась везде успеть и все попробовать: потанцевать вместе с участниками концерта, нарисовать любимого сказочного героя и сфотографироваться с ростовой куклой.