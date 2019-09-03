Между Челябинском и поселком Керамического завода запустят автобусный маршрут

Сегодня, 3 сентября, глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с жителями поселка, которые попросили его организовать автобусный маршрут в Челябинск.

Отметим, что у главы региона была запланирована встреча с садоводами СНТ «Искра». Планы пришлось подкорректировать: о встрече с Алексеем Текслером попросили жители Керамического поселка. По их словам, в населенном пункте есть много нерешенных проблем с газификацией, плохими дорогами, по которым дети ежедневно вынуждены ходить в школу. Не организовано транспортное сообщение между поселком и Челябинском. Напомним, жители поселка также были недовольны слушаниями генплана. Алексей Текслер отметил, что генплан требует серьезной доработки.

Алексей Текслер поручил руководству города разобраться с проблемами, в первую очередь, в поселок запустят автобусный маршрут.