Тимати станет хедлайнером праздничного шоу в Челябинске

Проведением экстрим-шоу и праздничным концертом с участием Тимати решила порадовать челябинцев в День города Русская медная компания. Всё это состоится 7 сентября на площадке перед Ареной «Трактор».

Начнётся экстрим-шоу в 14.00. Перед зрителями будут выступать представители всемирно известных спортивных команд. В течение трёх часов они будут демонстрировать различные трюки на велосипедах и мотоциклах. После этого состоится праздничный концерт. Перед южноуральцами выступят HаZима, ARS-N и Feduk – исполнители, представляющие известный музыкальный лейбл Black Star. А настоящим украшением концерта станет выступление известного исполнителя хип-хопа Тимати. В завершение запланирован фейерверк, который состоится в 21.10.

Ранее Русская медная компания уже устраивала концерты популярных исполнителей в Челябинске на различных городских мероприятиях. Так 9 мая этого года состоялся концерт «Победная весна», в котором принял участие Лев Лещенко. А на прошлый День города перед челябинцами выступила группа «БИ-2».