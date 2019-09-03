Эксперты прокомментировали данные Росстата о числе работающих женщин в стране
3 сентября 2019, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]
Росстат опубликовал данные по количеству трудоустроенных женщин. Выяснилось, что официальная трудовая книжка в 2018 году была только у 53,2% женщин.
В России работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, а у мужчин занятость составляет 67,8%. Как рассказала НСН почётный адвокат России Людмила Айвар, приведенная Росстатом статистика не соответствует действительности: "у нас более 60% женщин живут одни и воспитывают детей без второго родителя". Сейчас многие не трудоустраиваются официально, как рассказала специалист.