В Москве стартовала Олимпиада мегаполисов

В Москве в рамках форума «Город образования» стартовала IV Международная олимпиада мегаполисов, в которой примут участие школьники из 45 городов. Она будет проходить по четырем предметам: математике, физике, химии и информатике.

«У нас в олимпиаде пять наук. Четыре – это информатика, математика, физика и химия, в которых вы соревнуетесь и пятая – самая важная – наука дружбы и взаимопонимания. И в этой науке проигравших не будет. В этом и есть главная цель нашей олимпиады», – отметил в приветственной речи руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Соревнования по математике, физике и химии примут столичные школы, а состязания по информатике пройдут штаб-квартире компании «Яндекс». Итоги Олимпиады мегаполисов будут подведены 6 сентября. В прошлом году в командном зачете победили школьники из Москвы.