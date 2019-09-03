Жителям Карабаша в день выборов подарят билеты в кинотеатр

Карабаш присоединился к акции «Билет в кино», которая 8 сентября проходит на Южном Урале. Жители Челябинска, Златоуста, Миасса и Карабаша смогут получить бесплатные билеты в кино. Купоном можно будет воспользоваться с 9 сентября по 10 октября в любое время. С такой инициативой выступил Российский Союз молодежи Избирательная комиссия Челябинской области.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо 8 сентября прийти на свой избирательный участок и проголосовать. Участки будут работать с 8 утра до 8 вечера.