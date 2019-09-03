На ММК прошёл очередной этап экоаудита

В рамках программы «Чистый воздух» было совершено обследование коксохимических производственных объектов Магнитогорского металлургического комбината. Компания thyssenkrupp Industrial Solutions провела исследование воздействия предприятия на окружающую среду.

Предметов исследований стали те технологии предприятия, которые используются в коксохимическом производстве: коксовые батареи, цеха улавливания, обслуживающие машины, установки коксо и углеподготовки и т.д. На основе оценки нынешней ситуации будут выработаны меры по дальнейшему снижению выбросов пыли и различных газов. Также будут даны рекомендации по модернизации и оптимизации производства. При обследовании специалисты компании использовали беспилотные технологии, позволяющие проводить забор проб в самых труднодоступных местах.

Руководство ПАО «ММК» очень высоко оценило проведённые работы по мониторингу экологической ситуации. Это позволит сделать ещё один шаг к поставленной цели – к 2025 году существенно снизить нагрузку производств комбината на окружающую среду. На природоохранные инициативы ММК в период с 2018 по 2025 год запланировано истратить более 38 млрд. рублей.