В Тюмени девочке удалили огромную опухоль с зубами и волосами внутри

В Тюмени врачи удалили 10-летней девочке двухкилограммовую опухоль в области яичника. Отмечается, что в больницу обратились родители из-за сильной боли в животе у ребёнка.

В департаменте здравоохранения сообщили, что девочку срочно положили в больницу, где сделали УЗИ. После чего врачи выяснили ,что причиной резкой боли стало новообразование размером около 20 сантиметров в диаметре.

"Хирурги извлекли тератому весом более двух килограммов. Кроме жировой ткани в ней содержались волосы и фрагменты зубов", - передаёт РИА Новости.

Врачи объяснили, что опухоль была доброкачественной (тератома), поэтому риск онкологии был сразу исключён. Девочке сделали успешную операцию и выписали из больницы под амбулаторное наблюдение.

Специалисты уточнили, что причиной новообразования стало нарушение развития клеток эмбриона, такие опухоли могут содержать отдельные части тела. В ходе развития она начинает давить на другие органы и вызывает боли.