В S7 сообщили об отказе Минпромторга от выпуска самолетов SSJ

Председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев сообщил, что Минпромторг решил отказаться от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet. По его словам, авиалайнер перестал пользоваться спросом.

"... один из руководителей Минпромторга доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса. У них основной заказчик - "Аэрофлот", и он берет 100-местную машину", - передаёт слова Филева газета "Ведомости".

Отмечается, что в Минпромторге данную информацию опровергли, уточнив, что соглашение о намерениях с S7 рассматривается ведомством как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения, сообщает ТАСС.

"... российско-французский двигатель SaM-146 переразмерен и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях ... запущены проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий - это 34 самолетных системы и бортового оборудования", - пояснили в ведомстве.