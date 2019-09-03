Глава Татарстана перевернул календарь в честь песни Шуфутинского

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях запись, в которой содержится намек на строчку «и снова третье сентября». Фанаты политика уже оценили его юмор.

Запись Минниханова в Instagram содержит фото с загнутым уголком, из-под которого выглядывает дата — 3 сентября. В первом же комментарии президент Татарстана приветствовал своих подписчиков: «Доброе утро!»

Читатели инстаграмм поддержали политика. Они оценили намек на строчку из песни Шуфутинского «Я календарь переверну, и снова третье сентября». Она уже давно стала интернет-мемом.

Сама песня была исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993 году. Ее авторами стали Игорь Крутой и Игорь Николаев.



