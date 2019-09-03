Нефтепроводчики отработали навыки ликвидации утечки нефти на реке Большая Сатка

Челябинское нефтепроводное управление АО «Транснефть» провело учения по устранению утечки нефти на нефтепроводе Нижневартовск – Курган – Куйбышев. При этом для проверки навыков был выбран очень сложный участок – пересечение магистралью реки Большая Сатка.

Всё началось с сигнала диспетчеру о падении давления в магистрали на подводном участке. Перекачка была немедленно «остановлена», после чего в работу вступили аварийные подразделения. Они выехали к месту «аварии», и занялись локализацией «утечки». Были развёрнуты три полосы боновых заграждений, назначение которых – не дать распространиться нефтяному пятну. На место учений было доставлено оборудование для сбора «вытекшей нефти», и ёмкости для её временного хранения. В это время экологи вели свою отработку навыков – они непрерывно мониторили состояние воды и почвы в месте «разлива». Штаб учений усложнял задачу спасателей, выдавая новые вводные о «поломках» и «отказах» на объектах Челябинского НУ. Немало сложностей добавила сама река – после прошедших дождей она стала многоводной, её уровень заметно поднялся. Тем не менее, по итогам учений специальная комиссия, в которуювошли руководители различных служб и отделов АО «Транснефть – Урал», пришла к выводу – задействованные подразделения с чрезвычайной ситуациейсправилисьуспешно.

В самой «ликвидации» ЧП приняли участие сотрудники сразу трёх линейных диспетчерских станций и Центральной ремонтной службы. Всего при этом было задействовано 98 человек и 26 единиц техники.