Украинский эксперт устроил скандал на российском канале

Ведущий программы "Кто против?" Сергей Михеев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии телеканала "Россия 1" за некорректное поведение. Конфликт произошел в ходе обсуждения поставок немецкого оружия на Украину.

По словам главный редактора немецкого издания "World Economy" Александра Сосновского, Вячеслав Ковтун утверждает, что поставок оружия на Украину не будет, а вот "немецкая пресса пишет обратное", передаёт РИА Новости.

На что политолог резко отреагировал, послав всю эту "немецкую прессу в ...".

После чего телеведущий был вынужден показать красную карточку и попросить Ковтуна срочно покинуть программу.