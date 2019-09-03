Стало известно, сколько российских женщин работают

Росстат провел подсчеты и выяснил, сколько российских женщин работают. Согласно последней информации, в РФ представительницы прекрасного пола часто сфокусированы на детях и семье в целом, а не на работе.

Оказалось, что на работу ходят лишь 53,2 процента российских женщин. Профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова такие цифры объяснила несколькими факторами. Во-первых, при спаде экономической активности и увольнении персонала женщины первыми попадают под сокращение. Во-вторых, есть вероятность непрорачности найма персонала и роста теневой экономики.