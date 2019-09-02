В Турции бывший президента Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

Бывший президент Крыма Юрий Мешков во время отдыха в Турции перенес инсульт. Врачи ввели его в искусственную кому. Дочь Мешкова Марианна сообщила, что ее отец находится в "yasam hastanessy life hospital" в Алании.

"Разбудили". Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив", - написала Марианна Мешкова в понедельник вечером в Facebook.

Дочь экс-президента Крыма предположила, что причиной инсульта у отца мог стать конфликт с менеджерами отеля, - передает "Интерфакс". Супругам Мешковым 1 сентября, в первый день отдыха, дали номер в отеле ниже заявленного класса. "Папа поругался, поднялся наверх, пошел принимать душ, случился инсульт", - рассказала Марианна Мешкова.

По словам Марианны Мешковой, супруга отца хочет перевезти его в Россию.

Юрий Мешков был первым и единственным президентом республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Эту должность упразднила украинская Верховная рада. Сейчас Мешков живет в Москве.