Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

МВД Беларуси рассказало историю о найденной девочке, которая потерялась в электричке Минск – Осиповичи 1 октября 1999 года. По данным МВД Беларуси, два дня отец и мать блуждали по станциям в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали все колодцы в округе.

Когда поиски не увенчались успехом, безутешные родители обратились в правоохранительные органы. И сами продолжали искать дочь. Юлии тогда было четыре года. Найти своих родных Юлии Гориной помог ее молодой человек.

Девушка познакомилась с парнем и рассказала ему свою историю. Юлия поделилась, что она сирота и долго искала информацию о своей настоящей семье. Молодой человек начал изучать информацию о пропаже в 1999 году девочки с таким же именем и отчеством - Юлии Викторовны. Связались с белорусской полицией. Оказалось, Юлия - это та самая пропавшая девочка. Она уже встретилась со своими родителями.

ДНК-анализ подтвердил родство девушки и ее биологической матери. "20 лет прошли для нас, как вся жизнь. А мы не теряли надежду и встретились", – говорит мама девушки.