Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Эрудит, политический консультант, телеведущий и блогер Анатолий Вассерман откровенно признался, что данное в юности обещание приятелю отказаться от секса на всю жизнь раньше было выполнять тяжело, а сейчас в нынешнем возрасте стало легко.

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66-летний Анатолий Вассерман в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказал свою историю об обете.

По его признанию, они поспорили с одним сокурсником. Телеведущий доказывал приятелю, «что все ограничения половой жизни, если когда-то и имели смысл, то сейчас давно устарели, и чем скорее мы о них забудем, тем здоровее будем». Однокурссник спорил: «Это ты для себя свободу отстаиваешь».

Тогда Вассерман сгоряча дал обещание другу: «Я тебе докажу, что не для себя стараюсь, я вообще половой жизнью жить не буду». Сейчас он признается, что этот его выпад был юношеской глупостью. Вассерман отметил, что не нарушил свой обет, но раньше его соблюдать было «тяжеловато», а теперь стало легко.