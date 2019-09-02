Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки. Отец Софьи Ланшаковой ранее забил тревогу и сообщил, что у девушки, которая умерла в больнице в Турции, изъяли органы.

"Это сделано для трансплантации органов": в Турции скончалась 16-летняя россиянка

Семья Ланшаковых в июле отправилась отдыхать в Турцию на автомобиле. На девятый день девочке резко стало плохо, у неё заболел живот. Соню отвезли в местную клинику "Сиедра". По словам матери, их продержали более 6 часов, но не помогли Софье

В управлении здравоохранения турецкой Антальи заявили, что необходимые медицинские процедуры турецкие врачи провели вовремя, но спасти девушку не удалось. Врачи также заметили у девушки большое скопление в животе, поэтому изъяли для проведения судебно-медицинской экспертизы матку и яичники из тела, - сообщает ТВК.

По словам директора по здравоохранению региона Унала Хюлюра, тело россиянки "было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия, под подпись и протокол судебного разбирательства". "При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований", - пояснил он и подчеркнул, что видно из результатов обследования, проведенного областным управлением здравоохранения, о краже органов пациента не может быть и речи.