Мальчика, которого три дня искали в Калужской области, обнаружили мертвым

Мальчика Даниила Артемова, пропавшего в городе Кирове Калужской области три дня назад, нашли мертвым. Тело ребенка обнаружили в местном водоеме. Девятилетний мальчик с мамой приехали в Киров в гости.

31 августа они поссорились, и мальчик ушел из дома. В тот же день Даниил был объявлен в розыск. Поиски ребенка вели полицейские, следователи и волонтеры.

В понедельник, 2 сентября, сотрудники полиции Кирова заметили на поверхности водоема Верхнего водохранилища детскую обувь и обнаружили в районе плотины тело мальчика. Тело ребенка опознала его мама.

СУ СК по Калужской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По видеозаписям с камер видеонаблюдения удалось установить, что ребенок прогуливался по бетонным плитам водохранилища и упал в воду. Матери мальчика грозит наказание по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".