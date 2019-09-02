Как продать сельдерей по цене бифштекса, или Не веганам вход запрещен!

Эпидемия здорового питания набрала чудовищные обороты. Субкультура веганства вышла за рамки одиночных почитателей и ворвалась зеленым цунами на российский потребительский рынок. И это не гротеск, а правда жизни. Кто бы мог подумать, что на потребительском рынке появятся магазины без мяса, веган - шопы, рестораны и кафе, где на посетителя который спрашивает, есть ли что мясное, смотрят как на прокажённого. В продуктовых магазинах появились вегетарианские бургеры, котлеты, вегетарианские сосиски и так далее, до бесконечности.

По статистике в России всего несколько процентов вегетарианцев, наибольшее количество проживает в крупных городах. Судя по магазинам, количество вегетарианцев огромно и увеличивается в геометрической прогрессии. Но это только видимость, это всего лишь маркетинговая уловка, что бы продать подороже то, на что раньше, многие покупатели, не обращали внимание.

Веганство - это тренд и он вполне успешен

Маркетинговые механизмы приобрели новые краски, которые искусственно сформировали прослойку потребителей приверженцев здорового образа жизни. Сейчас стало можно быть вегетарианцем и особенно круто веганом! Почему? Да потому, то быть веганом это дорого!

Завышая цены на полезные, «зелёные», товары, искусственно формируется образ элиты, которая выходит за рамки обычного среднего потребителя, вершиной отдыха которого, является шашлык из говядины со стопочной беленькой. Маркетологи быстро уловили и переконвертировали в отдельные услуги, то, что еще недавно было в «общей куче неразбавленных товаров».

Веганство, как стиль новой здоровой жизни

Потребляй только эко товары и услуги. Маркетологи – мясоеды не дремлют, и ловя волну, придумывают новые ходы для зарабатывания денег. И некоторые фишки вполне успешно продаются. Меня поразило, что недавно на рынке появился жилой комплекс исключительно для вегетарианцев. Это как понимать? Какие санкции будут вводиться к клиентам не веганам? То есть, если покупатель ест курицу или не дай Бог свинину, ему не продадут квартиру в этом клубном комплексе? Конечно же, нет, обязательно продадут. Покупателю в деньгами не принято смотреть в тарелку.

Все это хороший рекламный ход, который позволяет выделить стандартные дома от подобных многочисленных новостроек. Хотя стоит заметить, что используются восточные знания по строительству и расположению домов, дом стоит как пирамида Хеопса строго по сторонам света, имеет определенную форму, вход расположен на востоке и т.д. Но при чем тут вегетарианство?

Вегетарианскую философию в массы?

Да, я понимаю, что вегетарианская философия, не ограничивается только едой, это похоже на принцип непротивления злу насилием, здесь уместно вспомнить Льва Толстого, про «ударили по правой щеке, подставь левую». Для населения искусственно создается инфраструктура исключительно для веганов и как не парадоксально, это находит отклик у покупателей.

Я прогнозирую, что в следующем году уровень вегетарианцев увеличится в несколько раз, потому, что эта модная тенденция показала свою востребованность, несмотря, на явный и не скрываемый рекламных ход который рассчитан маркетологами на несколько лет вперёд.

Не веганам вход запрещен?

Я не считаю себя вегетарианцем, хотя более двадцати лет не ем мясо. Вы спросите почему? Да потому, что мне не нравится вкус, и еще меня от него тошнит. Но это уже другая история. Главное, как говорил один Апостол вегетарианец, «Надо правильно отделять зерна от плевел», то есть от шелухи и смотреть на все это, как на позитивную тенденцию, но за которую я не готов переплачивать!

Константин Крохмаль