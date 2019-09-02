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Путин охарактеризовал чиновницу, назвавшую жителей Тулуна "быдлом", "непорядочным человеком" и намекнул на ее увольнение

2 сентября 2019, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

Путин охарактеризовал чиновницу, назвавшую жителей Тулуна "быдлом", "непорядочным человеком" и намекнул на ее увольнение
фото с сайта Кремля

Владимир Путин совершил рабочую поездку в Иркутскую область и проверил, как восстанавливают разрушенный наводнением Тулун. Российский лидер побеседовал с жителями Тулуна о том, как идут восстановительные работы.

Путина спросили о его отношении к руководителю пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич, которая 15 августа, после трагедии,  назвала жителей Тулуна "быдлом" и "бомжами". По мнению Путина, эта чиновница - "непорядочный человек". Он отметил, что не может выражаться грубо, но она этого заслуживает. Президент сказал, что ждет от губернатора Иркутской области Сергея Левченко соответствующего решения. Вероятно, Путин имел ввиду увольнение чиновницы, сообщается на сайте irk.ru.

Владимир Путин  пообещал жителям Тулуна,  что режим чрезвычайной ситуации в регионе сохранится до тех пор, пока не будут решены вопросы обеспечения жильём пострадавших от стихии.

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