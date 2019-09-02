Наталья Поклонская дала красивый и исчерпывающий комментарий о своей личной жизни
2 сентября 2019, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская дала красивый и исчерпывающий комментарий относительно появившейся в СМИ информации о ее разводе с экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иваном Соловьевым.
Поклонская подтвердила факт развода с супругом. Однако, по словам политика, она твердо убеждена, что изменения в ее личной жизни никак не повлияют на благополучие других граждан и российского государства в целом.
"Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу", - написала она в Telegram. Ранее Поклонская рассказала, что в ее жизни случились изменения, "о которых никто не догадывается".
Тогда она заявила, что не считает нужным публично говорить о личной жизни, в которой произошли "радикальные перемены". Наталья пообещала, что какое-то время это будет тайной, однако и позже комментировать что-либо она не будет.