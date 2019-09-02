Наталья Поклонская дала красивый и исчерпывающий комментарий о своей личной жизни

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская дала красивый и исчерпывающий комментарий относительно появившейся в СМИ информации о ее разводе с экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иваном Соловьевым.

Поклонская подтвердила факт развода с супругом. Однако, по словам политика, она твердо убеждена, что изменения в ее личной жизни никак не повлияют на благополучие других граждан и российского государства в целом.

"Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу", - написала она в Telegram. Ранее Поклонская рассказала, что в ее жизни случились изменения, "о которых никто не догадывается".