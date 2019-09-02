Видео: у берегов Аляски выловили существо, похожее на героев фильмов ужасов

Необычное существо с десятками щупальцев выловил рыбак у побережья Аляски. Он разместил в Сети видеозапись, в комментариях к которой пользователи сравнили животное с героем фильма "Чужой".

Как сообщает в понедельник вечером телеканал "Звезда", запись была опубликована в социальной сети Facebook две недели назад, за это время видео посмотрели более миллиона человек.

Неустановленный организм имеет персиково-коралловый цвет и внешне напоминает гибрид осьминога с морской звездой. Множественные щупальца имеют ответвления, шевелятся и извиваются.

Комментаторы вспомнили не только о "Чужом", но и о космическом триллере "Живое" 2017 года. Отметим, автор видеоролика, не опасаясь, демонстрирует существо, держа его голыми руками.