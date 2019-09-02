В Астрахани участились случаи нападения пауков каракуртов на людей, сообщают медицинские специалисты. Ранее от их укусов страдали преимущественно сельские жители, а теперь за помощью всё чаще обращаются и горожане.

«У меня появились первые резкие боли. Сначала в области паха, потом в области живота. Я сам по профессии врач. Я заподозрил, что это всё взаимосвязано – меня укусило какое-то ядовитое насекомое», - рассказал местный житель. Об этом передает ОТР. Врачи рассказали, этим летом к ним обратились пятнадцать человек, пострадавших от укусов каракуртами.