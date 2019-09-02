Беременная школьница сбежала из питерской больницы

Школьница из Татарстана едва не родила в одном из торговых развлекательных центров в Санкт-Петербурге. Она была доставлена в больницу, откуда позднее сбежала.

Поводом для госпитализации стали сильные боли, который появились у 15-летней девушки. Это произошло во время ее похода в торгово-развлекательный комплекс.

Свидетели произошедшего вызвали "Скорую помощь". Школьницу отвезли в одну из детских больниц. Уже там врачи диагностировали у нее беременность.

Боли оказались начавшимися схватками. Они утихли, поэтому пациентку положили в палату в стационар. В понедельник утром она сбежала. Как сообщают местные СМИ, в Санкт-Петербург школьница приехала из столицы Татарстана, Казани.