На Камчатке медведи кошмарят жителей сёл и городов

На Камчатке увеличилось количество нападений медведей на человека. За этот год от животных погибло уже три человека. Охотникам пришлось застрелить более полусотни особей.



Популяция медведей за последнее время значительно увеличилась. Причинами этого можно назвать запрет охоты на спящих медведей и усиление борьбы с браконьерством. Если ранее животные выходили на окраины сёл и деревень, то в последние дни их можно было заметить и в городах. Ежедневно в местных социальных сетях можно прочитать сообщения о координатах передвижения медведя.



Человек, владеющий охотничьим оружием, не имеет права застрелить медведя. Это будет расцениваться как браконьерство. Но полицейским с августа выданы автоматы для борьбы с животными. По ночам в посёлках и городах слышна стрельба. В ближайшее время будут выдавать разрешение на отстрел медведей и охотникам. Жители региона считают, что одной из причин выхода медведя к людям являются расположенные близ посёлков свалки. Звери идут на запах. Пока проблема свалок не решится, медведи будут выходить к людям.



Эксперты отмечают, что безопасность людям можно обеспечить только путём уменьшения количества медведей. Высокая мобильность населения также приводит к частому столкновению с животными. Выезд на природу, рыбалку, отдых практически всегда сопровождаются столкновениями людей с медведями. В большинстве случаев животное нападает в целях защиты, реже -для получения еды.



