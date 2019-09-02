Как рост цен на авиабилеты повлияет на перелеты

Как сообщили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, стоимость на авиабилеты увеличится приблизительно на 9—10%. В частности, речь идет о подорожании авиакеросина, уточнили специалисты.

Эксперт Юрий Барзыкин расксазал НСН, что ожидать резкого и заметного роста цен на авиабилеты по всем направлениям не стоит: "Дело в том, что коррективы стоимости билетов вносятся постоянно и, как правило, в сторону увеличения. Это происходит в связи с тем, что дорожает топливо, дорожает обслуживание аэропортов. Другой вопрос, если эти дестинации востребованные, объем там большой, то некоим образом это, в принципе, не повлияет радикально".