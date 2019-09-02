В Челябинской области местные артисты в День знаний спели детям "Рюмку водки"
2 сентября 2019, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
Дико весело отметили День знаний в поселке Новосинеглазово Челябинской области. Для детишек, у которых начался учебный год, устроили концерт на площади перед местным ДК. Выступала кавер-группа. Безусловно, в школу детей провожают родители.
Но все-таки День знаний - событие у школьников. Но музыканты в основном исполняли "взрослые песни". По словам очевидцев, песен со словами "Учат в школе, учат в школе…" в репертуаре группы точно не звучало.
Один из музыкантов заявил в микрофон, что есть повод выпить и призвал подпевать артистам. И группа исполнила "Рюмку водки", которую поет Григорий Лепс. И "WWW" группировки "Ленинград".
Видео концерта опубликовали в местных группах в социальной сети "ВКонтакте".
Судя по лицам детей, они не поняли, что это за праздник.