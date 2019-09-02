Эксперт рассказал о новых трендах среди автопроизводителей

Некоторые компании запустили продажи своих автомобилей через интернет. Автоэксперт Петр Шкуматов рассказал о новых трендах среди автопроизводителей. По его мнению, ничего нового в этой инициативе нет.

Эксперт подчеркнул, что все новые автомобили стандартные, отличаются только набором опций. "Думаю, продажа автомобилей через интернет будет заменена подпиской на них, то есть по сути долгосрочной арендой автомобиля", - рассказал Шкуматов в эфире НСН.