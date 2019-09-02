Эксперт по психологии рассказал, как переспорить женщину

Шведские ученые из Каролинского института решили, что переспорить женщину практически невозможно. Специалисты объяснили успех дам хорошо развитой эпизодической памятью. Дело в том, что дамы намного лучше запоминают события в своей жизни, в том числе конкретные даты, время и обстоятельства.

Клинический психолог Михаил Хорс рассказал НСН, что победа в споре принадлежит не женщинам или мужчинам, а тому, кто готов слушать и слышать собеседника: "Переспорить женщину, конечно, можно! Женщины и мужчины бывают совершенно разные. Бывают и мужчины, сконцентрированные на мелочах, бывают и женщины, которые широкими мазками мыслят. При этом могут не помнить, какого цвета стол на ее кухне".