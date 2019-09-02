Судебные приставы отказались от иска к актрисе Анастасии Заворотнюк, запрещающего выезд за границу

Судебные приставы отказались от иска к актрисе театра и кино Анастасии Заворотнюк. Приставы ранее просили запретить 48-летней Заворотнюк ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей.

По данным банка данных исполнительных производств на сайте ФССП на 13 августа, Заворотнюк должна была заплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора — это своеобразный штраф за невыплату другого долга актрисы, о котором ничего не сообщалось, - сообщает РИА Новости. Вероятно, сумма оплачена.

В ходе судебного заседания представителем административного истца заявлен отказ от иска, отказ принят судом. Производство по административному иску Тропарево-Никулинского отдела службы судебных приставов по Москве прекращено.