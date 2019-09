В США 34 человека погибли в результате пожара на корабле у побережья Калифорнии

В США, по предварительным данным, 34 человека погибли сегодня, 2 сентября, в результате пожара на корабле у побережья Калифорнии. Управление Береговой охраны США по юго-западному региону уточняет информацию о жертвах.

Представитель службы Аарон Бемис заявил, что на борту судна находились 39 человек. Пятеро были эвакуированы. 34 пассажира судна, по предварительным данным, находились в подпалубных помещениях. Спасательная операция продолжается, - передала телекомпания CNN.

Коммерческое судно, длина которого 25 метров, загорелось во время нахождения у острова Санта-Курс к западу от Лос-Анджелеса. Предположительно, на судне находились аквалангисты.

