Как наладить бизнес-процессы как «часовой механизм»? Читайте!

Давайте поговорим об ошибках бизнесмена, а именно о том, что, зачастую, руководители считают себя незаменимыми сотрудниками, но никак не руководителями и лидерами компании!

"Плохой босс" убежден, что знает дело и умеет его делать лучше всех, поэтому старается делать всё сам. Это происходит от непонимания двух важнейших моментов в деле управления.

Во-первых, совершенно нормальным является то, что ежедневно руководитель должен решать гораздо больше задач, чем он физически способен.

Во-вторых, таким же нормальным является и то, что многие работники знают свое дело не хуже, а лучше, чем шеф.

Но как показывает практика, многие бизнесмены стараются вникать во все, поэтому им ни на что не хватает времени. День за днем они пытаются разгрести все проблемы, исправить все ошибки и решить все проблемы сотрудников самостоятельно.

Таких бизнесменов можно назвать "слабыми" руководителями, которые не могут организовать свое личное время, не говоря уже об организации работы бизнеса в целом!

Как не допустить подобной ситуации и наладить все бизнес-процессы в компании, рассказал, Баранов Алексей, врач-стоматолог-ортопед группы компании «Консул».

Сразу же после прохождения программы «Управляемый бизнес» в компании Business Life, Алексей разработал требования к вакансиям сотрудников, а также расписал обязанности сотрудников, критерии оценки их деятельности и программу обучения. Программа помогла увеличить доход компании и соответственно, его личный доход.

Читайте подробнее, как ему удалось это сделать и убедитесь в этом сами!

«Я, врач-стоматолог-ортопед, специалист в области съемного протезирования, веду курсы и мастер-классы на пациенте (обучаю съемному протезированию стоматологов-ортопедов и зубных техников).

Под мои знания в свое время была создана стоматологическая торгующая компания, ее название Группа компаний «Консул».

Решил пройти программу, чтобы понимать, каких результатов работы ждет от меня руководство компании, четко и грамотно их выполнять, чтобы тем самым увеличить доход компании и соответственно свой.

Первое, что я сделал после прохождения программы «Управляемый бизнес», правильно и четко разработал требования к вакансиям сотрудников, а также расписал обязанности сотрудников, критерии оценки их деятельности и программу обучения.»

Что было до начала прохождения программы «Управляемый бизнес»:

- не понимал оргсхему;

- отсутствовали планы развития и коммуникации моего департамента;

- я присутствовал на собеседовании при найме сотрудников, но я не знал по каким критериям их отбирать;

- отсутствовала четкая система обучения сотрудников;

- недопонимания с другими департаментами;

- производительность труда падала, что влияло на показатели эффективности работы всего Департамента.

Результаты после прохождения программы:

- стал востребованным специалистом – курсы проходят по России, куда прилетают люди из стран СНГ;

- на работе в мое отсутствие все бизнес-процессы работают без перебоев;

- у меня есть свободное время и выходные, я могу поехать отдохнуть;

- конечно же прирост в моем доходе.

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