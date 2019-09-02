Владимир Путин, как и обещал, приехал в Иркутскую область. Российский лидер посетил обновлённую после подтопления школу №6 города Тулуна. Он пообщался с жителями города, которые лишились жилья.

Глава государства провёл встречу с жителями Иркутской области, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время наводнения на территории региона.

В ходе совещания в Тулуне Владимир Путин раскритиковал Сбербанк, за то, что кредитная организация не откликается на просьбы жителей пострадавших от паводков районов региона по реструктуризации кредитов.

"Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими рекордными доходами это просто несерьезный вопрос", - считает российский лидер. Путин убежден: "Они и могут, и должны это сделать".

Президент поручил вице-премьеру Виталию Мутко обсудить тему с председателем Сбербанка Германом Грефом.