Сами мы не местные, или Приключения туристов в России

Москва на протяжении нескольких лет сохраняет за собой статус-кво по приему иностранных туристов. Москва манит и притягивает по разным причинам: романтики приезжают «увидеть Москву и умереть», скептики хотят удостовериться, что по улицам Златоглавой уже давно не ходят медведи, а идеалисты - отдать дань уважения советской истории и лидерам советской России. Пожалуй, среди туристов не встретить лишь одного подвида - прагматиков, так как в любых международных рейтингах Москва заявлена как одна из самых дорогих столиц мира.

По данным экспертов, с начала года Москву посетили около 5 млн. гостей. Немногим ей уступает северная столица, принявшая порядка 3,9 млн. туристов. Замыкает тройку лидеров Подмосковье (более 2 млн. иностранных туристов). Далее следуют Краснодар и Крым, красоты которых увидели порядка 1 млн. гостей.

По традиции, самый большой наплыв туристов отмечается из КНР, на втором и третьем местах - туристы из Германии и Южной Кореи соответственно.

Согласно статистическим данным, опубликованным WTTC Russia, в 2018 году доход от туризма в казну Российской Федерации составил 4 607.1 млрд. рублей (примерно соответствует 5% от ВВП), прогнозируется рост поступлений в бюджет РФ от туризма - до 5 959.3 млрд. рублей в 2028 году.

Чтобы по дороге к 2028 году не потерять ни копейки от туристической отрасли, в недалеком будущем гостей столицы будут встречать не только хлебом-солью, но и ослаблением визового режима: президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 1 октября 2019 года режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а с 2021 по электронной визе можно будет въехать в любой город России на срок не более 16-ти дней. В настоящее время режим электронных визы действует на Дальнем Востоке и Краснодаре. По предварительной информации, стоимость электронной визы в 2021 году составит порядка 50 долларов США.

Несмотря на то, что Россия является привлекательным туристическим направлением, лишь 0,2% от общего количества иностранных туристов возвращаются сюда вновь. Почему? Стереотипы вроде медведей, угрюмых москвичей, мафии - тут ни при чем. Попробуем разобраться.

Шпрехен зи дойч, парле ву франсе, ду ю спик инглиш?

В одной из социальных сетей Криста Йона пишет: «Мы отправились в Эрмитаж. Местные жители не соблюдали очередь, и я попыталась объяснить, что необходимо стоять в очереди, не нарушая порядок, но меня не понимали, так как никто не говорил по-английски». По мнению иностранцев, немногие жители России могут общаться на иностранных языках, хоть английский и является обязательным для изучения в школе и вузах.

Если гора не идет к Магомету, то Магомет, как известно... Но не тут-то было! Возможно, иностранцы и хотели бы выучить русский, но он невероятно сложный! Для наглядности: грамматические системы русского и английского языков во многом несопоставимы - алфавиты (латиница и кириллица), система времен (3 времени в русском языке и 12 времен в английском), падежная система (ее отсутствие в английском языке) вид глаголов (ее отсутствие в английском языке) и так далее. Многие вывески, включая указатели на улицах и остановках (кроме, пожалуй, Москвы) написаны кириллицей. «Обычно советую тем, кто не знает русского алфавита, ехать в составе группы, чтобы не потеряться на улицах мегаполиса», - говорит Адриенн Харрис.

Личное пространство, или кто здесь?

Софи Дауст из Канады вспоминает свою поездку на рейсовом автобусе по Санкт-Петербургу: «Это был травмирующий опыт. Все пассажиры забились в автобус, их подталкивали и утрамбовывали те, кто садились за ними. Очередь при посадке в автобус никто не соблюдал. Что меня больше всего восхитило в этом? Как кондуктор просачивался между пассажирами, чтобы всех «обилетить»... Таким образом, бывалые туристы рекомендуют, чтобы новички были готовы к тому, что их личное пространство в Москве не раз нарушат.

Ходить или не ходить в общественную уборную

Больше всего иностранные гости негодуют от состояния уборных в общественном транспорте. Что же с ними не так?! Их просто нет! Даже в метро уборные установлены на 2-3 узловых станциях, но ими могут воспользоваться только владельцы карты «Тройка».

Большинство электричек также не оборудованы туалетами, а если они и есть, то чаще всего либо сломаны, либо не убраны. Однако больше всего иностранные гости расстраиваются, когда сталкиваются с такими проблемами, путешествуя по России в поездах дальнего следования.

У природы нет плохой погоды?

Почти во всех голливудских фильмах Россия - страна вечной мерзлоты, где зима длится 365 дней в году, все время идет снег и свирепствует мороз. Какое же разочарование ждет тех туристов, которые полагают, что при поездке в Россию достаточно прихватить меховую шапку, зимнее пальто с варежками и можно отправиться в таком виде и в пир, и в мир.

Погода в России может меняться несколько раз в день, даже в одном регионе. Например, июнь 2019 выдался на удивление жарким - температура держалась выше отметки в 30-ть градусов на протяжении месяца, однако в этот же период в 2018 году москвичи одевались по-осеннему. Московские зимы могут быть неожиданно теплыми. Или холодными, поэтому при поездке в Россию надо брать с собой одежду на все 4 сезона.



Что ни музей - то очередь

Мавзолей является одним из самых посещаемых мест в Москве, однако большинство туристов жалуются, что им необходимо было отстоять длинную очередь, чтобы войти внутрь и увидеть вождя революции. Само время нахождения в Мавзолее ограничено, и редко когда превышало 1-ой минуты, всех торопят и просят двигаться быстрее.

А если очередь в Мавзолей кому-то покажется несерьезной, то можно попробовать достояться в Эрмитаж или Алмазный фонд.

А нам все равно...

В Москву! В Москву! Несмотря на все сложности, с которыми объективно сталкиваются туристы, посещающие столицу, великолепие соборов и других архитектурных сооружений, динамичная жизнь мегаполиса, который «никогда не спит», в конце концов, таинственная русская душа, которую никак не постигнут, не оставляют нам надежду на то, что Москва хоть сколько-нибудь потеряет в рейтинге самых посещаемых городов России.

В социальных сетях можно найти сотни и тысячи восторженных отзывов иностранцев о Москве. «Прогуляйтесь» на метро, чтобы открыть для себя самую красивую станцию города... и каждая красивее предыдущей, все отлично работает», - пишет Хелен Лемарешаль из Франции. Ларисса из Берлина добавляет: «ГУМ - самый красивый торговый центр, который я когда-либо видела в своей жизни. Он просто огромный. Вам понадобится несколько дней, чтобы его обойти».

Согласно опросу, гости столицы не устают восхищаться тем, что все находится в шаговой доступности (достопримечательности, продуктовые магазины, метро, остановки автобусов), можно в любой момент зайти в магазин или заказать доставку еды, так как работают торговые сети и службы доставки 24/7, а качеству и разнообразию блюд в московских ресторанах позавидует сам Париж, ведь здесь собраны почти все кухни мира - от Запада до Востока. И если Россия, по мнению Уинстона Черчилля, - это загадка, упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость, то Москва - ключ к этой потайной дверце.