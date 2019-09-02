Российский ученый-синоптик рассказал о сокращении холодного времени года

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается как в северных широтах, так и в средней полосе России.

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По данным Гидрометцентра РФ , с 1981 по 2010 год в Москве средняя температура в январе повысилась на два градуса. "Это является серьезным смещением", - подчеркнул Роман Вильфанд.

Он отметил, что уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, - пишет "Российская газета".

Температурные нормы изменились за последние 30 лет. "Следствие глобального потепления климата",- говорит научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Вильфанд сообщил, что в 2020 году Всемирная метеорологическая организация представит новые нормы температур для разных климатических зон. Это будут точные научные расчеты того, как изменился климат на планете.