Крымчанка Ксения Симонова прошла в финал британского шоу талантов «Britain’s Got Talent:the Champions»

Крымчанка, мастер песочной анимации Ксения СИМОНОВА автоматически прошла в финал британского шоу талантов «Britain’s Got Talent: the Champions», пишут «Аргументы недели-Крым».

За звание победителя в конкурсе сражаются победители и финалисты всех серий франшизы со всего мира. Как сообщили в пресс-службе артистки, она выступала 31 августа.

СИМОНОВА представила песочную историю «Don’t Give Up», рассказывающую о девочке, которая победила рак. Эта работа, по словам художницы, посвящена как живым, так и ушедшим маленьким героям.

Когда артистка вышла на середину сцены для поклона, на нее посыпался дождь из золотых конфетти: это судья шоу Аманда ХОЛДЕН нажала на кнопку Golden Buzzer. Это означает, что СИМОНОВА автоматически прошла в финал, который состоится 5 октябя.

Напомним, СИМОНОВА стала победителем первого сезона шоу «Украина мае талант» в 2009 году, с тех пор выступила в более, чем 70 странах мира, ей аплодировали монархи и президенты, она была специальной гостем Церемонии Закрытия Специальных Олимпийских игр в Афинах, дважды выступала на Евровидении в качестве постановщика сценического номера. Создала более 300 песочных фильмов.

В начале 2019 года художница заняла третье место в американской версии мирового конкурса талантов «America’s Got Talent: the Champions», получив Golden Buzzer от ведущего шоу Terry Crews. Видео ее выступления на конкурсе набрало 100 миллионов просмотров за полгода.