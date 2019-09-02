В Севастополе гражданам предлагают голосовать в транспортном контейнере-бытовке

В Севастополе обнаружили еще один нестандартный избирательный участок, разместившийся в Золотой Балке, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал местный житель Тарас ЛЮБИМОВ. Так, местным жителям предлагают оставлять свои голоса на предстоящих выборах в Заксобрание в транспортном контейнере, переоборудованном в бытовку. При этом, по словам ЛЮБИМОВА, совсем рядом находится здание клуба, правда, без ремонта.

Отметим, что комментарий к посту севастопольца в Facebook оставил и губернатор города Михаил РАЗВОЖАЕВ. По его словам, это один из четырех участков, которые сейчас переделывают по поручению главы Севастополя.

«В этом «вагончике» люди голосовать не будут», - подчеркнул РАЗВОЖАЕВ.

Напомним, что накануне еще один оригинальный участок, обустроенный для выборов в селе Широкое, на своей странице в Facebook показал врио губернатора Михаил РАЗВОЖАЕВ. Местным жителям предлагают оставлять свои голова в старом троллейбусе, который стоит, покосившись, на обочине. Новый глава Севастополя подчеркнул, что машину даже не покрасили. РАЗВОЖАЕВ рассказал, что такой формат избирательных участков для сельских территорий был утвержден еще в мае. Но врио губернатора приказал увезти троллейбусы, а на их месте поставить летние шатры, чтобы создать избирателям нормальные условия.