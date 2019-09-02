Глава Златоуста Вячеслав Жилин ушел в отставку

Сегодня, 2 сентября, стало известно, что глава Златоуста Вячеслав Жилин досрочно сложил свои полномочия.

Напомним, в свой последний визит в Златоуст глава Челябинской области Алексей Текслер предложил провести опрос общественности по поводу доверия к главе 8 сентября.

«Такого количества жалоб, такого негатива в адрес местной власти я не встречал ни в одном муниципалитете области, - отметил тогда Алексей Текслер. - А ведь Златоуст — уникальный город, с уникальными ремеслами, природой, огромным туристическим потенциалом».