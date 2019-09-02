Дальний Восток: в школу вопреки стихии

Спасатели не позволили «большой» воде испортить праздник школьникам, чьи дома оказались в зоне подтопления, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дети и их родители из сёл Даерга, Синда, Троицкое, Нанайского района Хабаровского края, подтопленных районов Комсомольска-на-Амуре, а также посёлка Николаевка Еврейской автономной области были перевезены на «сушу», откуда поспешили в школы.

Всего помощь была оказана более 20 ученикам. Сотрудники МЧС на руках переносили девчонок и мальчишек от порогов стоящих в воде домов к спасательной технике, а также к «сухим» участкам дорог.

«Начало учебного года – важное событие для всех. Разумеется, мы помогли добраться до своих школ всем, кому это было необходимо, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия. – Мы будем помогать школьникам добираться на уроки и обратно до тех пор, пока вода не спадёт и проезд по дорогам будет свободный».









А это значит, завтра спасатели вновь придут на помощь детям. Ведь начало учёбы в подтопленных паводком районах края никто не отсрочил.

Спасатели сегодня помогли не только школьникам. Автомобилем МЧС с затопленных водой улиц села Николаевка доставлены в местную поликлинику пожилые граждане.

– Спасибо МЧС. Благодаря им мы можем попасть в больницу и в магазин. А наш рейсовый автобус не пришёл сегодня. Не выгодно им – мало пассажиров, – сказал житель села Николаевка ЕАО.









Напомним, после прохождения очередного циклона, на территории Хабаровского края сегодня, 2 сентября, в зоне паводка в 10 муниципальных образованиях находится 69 населённых пунктов. В 37 из них в настоящее время отмечается подтопление 170 частных жилых домов и 656 приусадебных участков. Также вода сохраняется на 76 участках межпоселковых дорог и внутри населённых пунктов. Кроме того, в зоне подтопления находится около 1800 дачных участков.









Кстати, по информации синоптиков, из-за смещения паводков с рек КНР на реке Уссури в Вяземском и районе им. Лазо Хабаровского края, с 3 по 6 сентября ожидается новое повышение уровня воды до категории опасных явлений, причём, у населенных пунктов, не защищенных дамбами (в сёлах Венюково, Кукелево, Забайкальское, застава в селе Новосоветское).

Ольга АПОЛЛОНОВА