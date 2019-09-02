В Магнитогорске появится новый музейно-развлекательный комплекс

В Магнитогорске по инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова появится современный музейно-образовательный комплекс. Он разместится на территории в 400 гектаров, которая принадлежит металлургическому комбинату.

В комплексе появится спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом, получать качественную медицинскую помощь, повышать образовательный и культурный уровень.

Центральной частью проекта «Притяжение» станет музейно-образовательный кластер. Консультации по его созданию магнитогорцам дал известный эксперт музейного дела Владимир Определёнов. Он познакомился с историей города, побывал в ряде музеев и осмотрел все достопримечательности. По его мнению, музейно-просветительский центр должен стать важной составляющей проекта, ведь одни лишь развлечения не помогут сформировать культурное и социальное пространство.

Проект будет реализован в несколько этапов. Кроме музея на территории появится бассейн, крытая ледовая арена, спортивные площадки, а также медицинский центр, оснащённый современным оборудованием. Парковую территорию разделят на несколько зон: территория семейного отдыха – с прогулочными дорожками, беседками, игровыми площадками, искусственными водоемами; зона активного отдыха – с парких аттракционов; площадки для проведения культурных и спортивных мероприятий, а также природный парк.

«Рад, что идея проекта получает живой отклик и поддержку не только магнитогорцев, – комментирует Виктор Рашников. – Уверен, что его реализация обеспечит качественно новый уровень образования, отдыха, медицинских услуг и занятий спортом для всех жителей и гостей города, даст отсчет новейшей истории Магнитогорска – города качественно новых условий для жизни и новых возможностей».