Познер рассказал, почему в России не было демократии

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что в стране никогда не было демократии. По его словам, история России колоссально отличается от европейской истории.

Поклонник поинтересовался у журналиста, почему жители Европы гораздо «свободнее внутри себя и во внешней жизни», чем россияне, передаёт Lenta.Ru.

Познер ответил, что во время принятия Великой Хартии вольностей в 1215 году в России власть царя никаким образом не ограничивалась. «О защите прав рядовых граждан и говорить нечего», - считает Познер. Также он привел в пример влияние Русской православной церкви, которую назвал «более темной», чем европейские протестантская и католическая.