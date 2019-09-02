Почему в регионах переплачивают за электричество

Эксперты назвали регионы России с самой доступной электроэнергией. Больше всего электроэнергии могут себе позволить жители Иркутской области. Также в пятерке лидеров оказались Красноярский край, Хакасия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, сообщает «РИА Новости».

Также специалист Игорь Шпектор объяснил НСН разницу в доступности электроэнергии в разных российских регионах: "Это вопрос, связанный с ценой, и, конечно, с тем, что по-разному в каждом регионе идет выработка электроэнергии. Есть просто более эффективные способы выработки, есть менее эффективные, поэтому стоимость киловатт в час достаточно дорогая, и, естественно, покупательная способность несколько ниже в таких региона".